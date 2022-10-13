"ЕР" внесла в Госдуму законопроект об установлении монополии "Почты России" на доставку пенсий

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который законодательно закрепляет за "Почтой России" монополию на доставку пенсий. Сенатор Андрей Турчак заявил, что это "поддержит национальную почтовую службу и сделает процесс доставки пенсий более стабильным и надежным".

Турчак раскритиковал частные компании, которые кое-где сейчас занимаются доставкой пенсий. "Но практика показывает, что не всегда и не везде они работают добросовестно. Бывают случаи, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей. А в чрезвычайных ситуациях, например, при наводнении вообще не исполняют свои обязательства, спихивая их на почту", - аргументирует сенатор.

Также, по его словам, частники "избегают социальной нагрузки, предпочитая работать там, где проще - в крупных городах и густонаселенных районах, тогда как почтальоны везут пенсии и в далекие села, и в труднодоступные территории".

Благодаря законопроекту "Почта России" может получить 1,5 млн новых клиентов.