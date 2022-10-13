Еще две группы мобилизованных вартовчан отправились в Омск и Елань

Еще две группы мобилизованных вартовчан отправились в Омск и Елань. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Кощенко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Еще две группы земляков отправились выполнять боевые задачи специальной военной операции. Одну группу, состоящую из офицеров с боевым опытом, отправили в Омск. Другую (рядовые и сержанты) – в Елань. Верю в скорейшее возвращение домой каждого бойца. Живым и здоровым", - написал он.

Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября.

Сообщалось, что будут призваны 300 тыс. россиян, служивших в армии, имеющих определенную военно-учетную специальность (например, в Москве самой популярной оказалась "Мотострелок") и боевой опыт. Резервисты пройдут подготовку перед отправкой в зону спецоперации. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями.

Добавим также, что ранее общественные организации Нижневартовска при поддержке властей города оказали гуманитарную помощь мобилизованным гражданам, участникам СВО и их семьям.

8 октября, в Омск, где проходят подготовку призванные вартовчане, отправились две машины с первой партией гуманитарного груза. В коробках – предметы первой необходимости и бытового назначения. Список необходимых вещей формировался с учетом пожеланий мобилизованных югорчан, с которыми представители окружной и городской власти, общественности находятся на связи.