Еще две группы мобилизованных вартовчан отправились в Омск и Елань

13 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: govvrn.ru

Еще две группы мобилизованных вартовчан отправились в Омск и Елань

Еще две группы мобилизованных вартовчан отправились в Омск и Елань. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Кощенко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Еще две группы земляков отправились выполнять боевые задачи специальной военной операции. Одну группу, состоящую из офицеров с боевым опытом, отправили в Омск. Другую (рядовые и сержанты) – в Елань. Верю в скорейшее возвращение домой каждого бойца. Живым и здоровым", - написал он.

Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября.

Сообщалось, что будут призваны 300 тыс. россиян, служивших в армии, имеющих определенную военно-учетную специальность (например, в Москве самой популярной оказалась "Мотострелок") и боевой опыт. Резервисты пройдут подготовку перед отправкой в зону спецоперации. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями.

Добавим также, что ранее общественные организации Нижневартовска при поддержке властей города оказали гуманитарную помощь мобилизованным гражданам, участникам СВО и их семьям.

8 октября, в Омск, где проходят подготовку призванные вартовчане, отправились две машины с первой партией гуманитарного груза. В коробках – предметы первой необходимости и бытового назначения. Список необходимых вещей формировался с учетом пожеланий мобилизованных югорчан, с которыми представители окружной и городской власти, общественности находятся на связи.

Теги: мобилизация, вартовчане, Омск, Елань



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Только у нас kyocera fs 1040 с официального сайта мвидео