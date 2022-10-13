В Челябинской области регоператора ТКО оштрафовали на 1,5 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением

Челябинское УФАС оштрафовало регоператора по ТКО на территории Кыштымского кластера на 1,5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В 2021 году компания без проведения торгов заключило договоры на услуги по сбору и транспортированию ТКО с несколькими хозяйствующими субъектами. Это привело к необоснованному ограничению круга потенциальных участников.

Договоры были заключены по Каслинскому и Аргаяшскому районам, Озерскому, Кыштымскому и Снежинскому округам.

Регоператору было предписано прекратить злоупотребление доминирующим положением.