13 Октября 2022
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Фото: Минобороны РФ

Учения ОДКБ в Киргизии не отменены, а перенесены

Учения ОДКБ в Киргизии не отменены, а перенесены на более поздний срок, заявил секретарь Совбеза республики Марат Иманкулов. При этом он не уточнил причину переноса.

Иманкулов отметил, что перенос учений не означает проблемы в отношениях Киргизии с ОДКБ.

Секретарь СБ Киргизии добавил, что подготовка к учениям была реализована на 99%.

"ОДКБ нам нужна, она даёт гарантию от террористических угроз. Членство в организации отвечает интересам нацбезопасности Киргизии. В соцсетях некоторые силы пытаются столкнуть нас с членами ОДКБ. Ничего у них не выйдет. У нас нет никаких противоречий", - заявил Иманкулов.

На минувшей неделе президент Киргизии Садыр Жапаров проигнорировал неформальный саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге, где также отмечался 70-летний юбилей Владимира Путина. Но сегодня он встретился с Путиным в рамках трехстороннего формата в Астане: третьим участником встречи стал глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Теги: одкб, киргизия, военные учения, садыр жапаров



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