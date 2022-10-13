13 Октября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото:

В ХМАО на "закрытом" озере, предположительно, незаконно добыты десятки килограммов сырка

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин рассказал о якобы незаконном вылове крупной партии рыбы сырок в водоеме, "закрепленном" за нефтяниками. Последние, по словам политика, не пускали никого рыбачить в водоеме, однако предполагаемые браконьеры, говорит народный избранник, все-таки смогли получить необходимый пропуск.

Поймали предполагаемых злоумышленников 12 октября, рассказал Накануне.RU Насибуллин. В их авто обнаружили около 100 кг незаконно добытой рыбы из озера Сырковое в Кондинском районе. Сотрудники ОМВД России по Кондинскому району провели оперативно-следственные мероприятия. Добытый сырок изъят и направлен на экспертизу, проводится проверка, говорит политик. Приблизительная сумма ущерба – 100 тыс. руб. На нефтепромысловые территории, где находится озеро, нефтяники закрыли проезд для всех любителей рыбалки и грибов, но предполагаемым браконьерам в ТПП "Урайнефтегаз" пропуска на проезд выписали, заявил Насибуллин.

"На действия сотрудников службы безопасности "ЛУКОМ-А" прокурору Кондинского района Светлане Берсеневой пожаловался рыбинспектор Виктор Макаров, которого приехала задерживать по ориентировке браконьеров группа быстрого реагирования. Мне, как депутату, любители сырка угрожали судами и проблемами в случае огласки данного правонарушения", - говорит Насибуллин.

В пресс-службе окружного управления МВД воздержались от комментариев, как и в окружной прокуратуре. И.о. руководителя Природнадзора Югры Алексей Ковалевский сообщил журналисту агентства, что подобные ситуации находятся в ведении Росрыболовства. В Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства оперативно не смогли прокомментировать озвученную депутатом информацию, попросив направить официальный запрос.

Теги: Урай, Кондинский район, ХМАО, сырок



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