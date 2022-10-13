Текслер назначил замминистра здравоохранения Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил Наталью Шеломову заместителем министра здравоохранения Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Для нее установлен испытательный срок в три месяца.

Напомним, в августе Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Челябинской области Татьяну Колчинскую. Она была уволена по собственной инициативе. Колчинская занимала должность замминистра здравоохранения с января 2021 года. До назначения она работала заместителем главного врача по поликлинике горбольницы № 1 Челябинска.