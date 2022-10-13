Половина екатеринбуржцев поддержала отмену новогодних мероприятий из-за спецоперации

Каждый второй житель Екатеринбурга проголосовал за отмену празднования новогодних мероприятий, сообщает пресс-служба SuperJob. Специалисты сервиса по поиску работы в очередной раз провели опрос. В этот раз темой стали новогодние мероприятия, от которых отказалось уже несколько российских городов.

Напомним, что от проведения праздника отказались власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Под опрос попали менеджеры по персоналу и экономически активные граждане. Таким образом, 51% екатеринбуржцев выступают против увеселительных мероприятий, при этом 54% из них - это женщины. Также против чаще голосуют лица старше 45 лет, пока люди до 34 лет хотят праздновать Новый год со всем городом - 59% против 41%.

60% работодателей также решили отказаться от новогодних корпоративов. 17% из тех, кто все же решил повеселиться с коллегами, будут отмечать праздник в офисе, 18% - в ресторане, 1% - хотят поехать за город, а 5% - планируют другие альтернативы.

Опрос проводился с 10 по 12 октября.

Напомним, на сегодняшний день в Екатеринбурге не планировалось отказываться от проведения Нового года. При этом в Нижнем Тагиле уже создали петицию для отказа от праздника, предлагая потратить деньги на оснащение тех, кто задействован в спецоперации. Ради этих целей от праздника отказываются и другие города, что в Минобороны России не поддерживают, называя такие жертвы ненужными и преждевременными.