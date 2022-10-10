Екатеринбург не станет отказываться от Нового года для экономии средств на фоне спецоперации

На сегодняшний день в Екатеринбурге не планировалось отказываться от проведения Нового года и новогодних мероприятий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии, добавив, что на данный момент "никаких официальных решений не принято".

Напомним, что ряд российских регионов уже заявили об отмене празднования Нового года или части мероприятий, а также о намерении направить сэкономленные средства на поддержку ВС РФ. В Нижнем Тагиле, например, уже создали петицию для отказа от праздника, предлагая потратить деньги на оснащение тех, кто задействован в спецоперации.

При этом в Минобороны России такие жертвы не поддержали, назвав их ненужными и преждевременными.

Темой Ледового городка в уральской столице в этом году станет 300-летие Екатеринбурга.