13 Октября 2022
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Общество В России
Фото: govvrn.ru

Совфед предложил освобождать от наказаний участвовавших в боевых действиях осужденных

В Совфеде разработали законопроект, согласно которому предлагается разрешить участвовать в боевых действиях осужденным военнослужащим и гражданским лицам. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта определенные категории осужденных смогут получить отсрочку исполнения наказания из-за участия в боевых действиях.

Также для осужденных военных предполагается освобождение от наказания. Помилование может быть получено, например, за "мужество и героизм на военной службе".

Полное освобождение от наказания осужденных, принявших участие в боевых действиях, будет осуществляться по решению суда. Решение будет приниматься на основе данных прокурора и военного командования.

При этом принять участие в специальной военной операции не смогут осужденные за призывы или участие в массовых беспорядках, за нарушения правил при проведении митингов, за публичные действия по дискредитации Вооруженных сил РФ, за пропаганду нацистской символики или призывы к санкциям против России.

Ранее сообщалось, что заключенные российских тюрем стали массово изъявлять желание отправиться в Донбасс для участия в спецоперации России на Украине. Как заявляют эксперты, особо активно записываться в ряды ЧВК "Вагнера" осужденные стали после появления в Сети ролика из колонии в Марий Эл.

Теги: совфед, заключенные, сво



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