"Уралкалий" и "Уралхим" вступили в Лигу зеленых брендов

"Уралкалий" и "Уралхим" вступили в Лигу зеленых брендов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Организация объединяет производителей, которые придерживаются принципов устойчивого развития в своей бизнес-деятельности.

Процедура принятия в ассоциацию включает в себя анализ корпоративных ESG-практик, стандартов и методик. По его итогам "Уралкалий" набрал максимальное количество баллов — 20 из 20, "Уралхим" — 16,5 из 20. Получение высоких результатов вступительной оценки стало возможным благодаря ESG-трансформации и внедрению ESG-стратегий в обеих компаниях.

В рамках инициатив Лиги "Уралкалий" и "Уралхим" будут заниматься формированием ответственных экологических и социальных практик, а также примут участие в разработке Национального стандарта "Устойчивое развитие бренда", работа над которым ведется при содействии Роскачества РФ.