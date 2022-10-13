В Екатеринбурге полиция нашла таксиста, похитившего деньги своей пассажирки

Сотрудники екатеринбургской полиции задержали местного таксиста. Его подозревают в хищении с банковского счета клиентки.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, в отдел полиции №9 обратилась 47-летняя женщина, которая рассказала об утере своей банковской карты и незаконном списании с нее 7,5 тысяч рублей. Со слов потерпевшей выходило, что потерять кредитку она могла в такси, когда ехала домой. Сыщики уголовного розыска быстро установили водителя и задержали его. Таксист не стал отпираться и сразу же во всем сознался.

Как полагают полицейские, подозреваемый воспользовался "пластиком" пассажирки, забытым в машине, и бесконтактным способом совершил несколько покупок. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета".

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. До решения суда его отпустили на подписку о невыезде.