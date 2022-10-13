13 Октября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Россия 1

Путин призвал вернуть Афганистану "незаконно заблокированные средства"

В новом, многополярном мире Азия начинает играть ключевую роль, заявил президент России Владимир Путин на саммите по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

"Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному, так называемому, "золотому миллиарду", замкнувшему на себе все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счет. В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах. Подобные меры, несомненно, способствовали бы укреплению финансового суверенитета наших государств", - заявил президент России.

Путин отдельно остановился на проблеме Афганистана.

"Одним из острейших вызовов безопасности по-прежнему остается Афганистан. Эта страна за более чем 20 лет военного присутствия США и НАТО оказалась неспособной решать самостоятельно решать проблемы, связанные с терроризмом. Это подтверждает непрекращающаяся череда кровавых терактов, в том числе взрыв у посольства РФ", - сказал Путин. Он предложил разморозить "незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за многие годы".

Теги: афганистан, владимир путин, азия, золотой миллиард



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