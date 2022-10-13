13 Октября 2022
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Происшествия В России Крым
Фото: пресс-служба Минтранса РФ

Водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры не подозревают в теракте, - РИА Новости

Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, предварительно, не подозревается в причастности к теракту. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

"Вероятно, он сам не знал, что исполняет преступный заказ", — отметил он.

Накануне ФСБ России заявила о том, что организатором взрыва на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.

Теги: крымский мост, фура, водитель



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