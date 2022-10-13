Власти Киева анонсировали температуру в домах зимой 16 градусов

Температура в квартирах на Украине этой зимой будет снижена до 16 градусов вместо прежних 18 градусов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов", - сказал он.

Зато это станет "вкладом в победу", пообещал чиновник.

Снижение температуры было анонсировано еще летом и не связано с российскими ударами по объектам энергетической инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко призвал готовиться к тому, что зимой в домах будет холодно, и надо запасаться теплыми вещами. А мэр Львова Андрей Садовой напомнил о дровах, которые могут понадобиться.

При этом использование электрообогревателей практически исключается, так как киевские власти уже объявили о снижении потребления электроэнергии после повреждения энергетической инфраструктуры.