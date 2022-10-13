13 Октября 2022
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Политика В России За рубежом ДНР и ЛНР
Фото: Mike Segar/Reuters

В ГА ООН не признали прошедшие референдумы

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, которая не признает референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР и двух областей.

За резолюцию голосовали 143 страны, против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.

Ранее большая часть стран отказалась поддержать предложение России о тайном голосовании по резолюции США о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на Генассамблее ООН. Им пришлось в открытую высказать свое мнение по этому поводу.

Теги: ГА ООН, референдумы



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