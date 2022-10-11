11 Октября 2022
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Политика В России За рубежом

Генассамблея ООН не поддержала инициативу РФ о тайном голосовании по резолюции о донбасских референдумах

Большая часть стран отказалась поддержать предложение России о тайном голосовании по резолюции США о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на Генассамблее ООН. Теперь членам организации предстоит в открытую высказать свое мнение по этому поводу.

Инициативу РФ поддержали только 14 стран, в числе которых Китай, Белоруссия, Иран, Казахстан, КНДР. 38 стран воздержались, 100 стран высказались против.

Текст резолюции представлен США и Албанией. После рассмотрения в Совбезе ООН 30 сентября в документ внесли поправки.

В резолюции говорится о том, что конфликт на Украине должен быть разрешен мирным путем с сохранением суверенитета и территориальной целостности страны. При этом из резолюции убрали пункты об "оккупированных" Крыме и Севастополе. Также резолюция не признает референдумы, проведенные в перечисленных регионах, передает ТАСС.

Теги: генассамблея оон, резолюция, референдумы, украина, россия



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