Мобилизованные ямальцы отправились на подготовку на юг России из Тюменской области

Мобилизованные из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отправились из Тюменской области на полигоны Южного военного округа (ЮВО) для дополнительной боевой подготовки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

"Бойцы подразделения, сформированного из жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, сегодня отправились с Тюменского железнодорожного вокзала на один из полигонов Южного военного округа для дополнительной боевой подготовки. У Тюмени и Ямала – общая история, общие судьбы, крепкая дружба. Сегодня мы еще теснее сплотились для решения главной задачи - успешного завершения специальной военной операции. Мы верим в вашу силу, ваше мужество, вашу волю и боевое братство. От имени тюменцев желаю всем воинам быстрее вернуться домой с Победой!" - сообщил он.

Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Следует призывать 300 тыс. россиян, служивших в армии, имеющих определенную военно-учетную специальность (например, в Москве самой популярной оказалась "Мотострелок") и боевой опыт. Резервисты пройдут подготовку перед отправкой в зону спецоперации. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями.