Арестован иностранец, которому ФСБ вменила подготовку теракта в Брянске

Гражданин Украины, которому ФСБ вменила подготовку теракта в Брянске, арестован.

Он проведет под стражей минимум два месяца, пишет "Ъ".

Напомним, ранее спецслужба озвучила детали задержания предполагаемого террориста.

"Пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств", - сообщили в ФСБ.