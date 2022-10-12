12 Октября 2022
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

В Брянске предотвращен теракт

В ФСБ РФ сообщили о предотвращении теракта на транспортно-логистическом терминале в Брянске и задержании в связи с этим гражданина Украины.
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"Пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств", - говорится в сообщении ФСБ, которое цитирует РИА Новости.

На съемной квартире он под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы собрал самодельное взрывное устройство (СВУ) и проверил канал его инициирования. Фигурант провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании с целью заложить СВУ и осуществить мощный взрыв.

"Изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ", - добавляется в сообщении.

Возбуждено дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы". Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием.

Теги: Брянск, теракт, ФСБ РФ



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