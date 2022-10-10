Проверку по нападению на школьника в Екатеринбурге взяли на контроль в центральном аппарате СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки по факту происшествия в одной из школ Екатеринбурга.

Напомним, что два семиклассника подрались на перемене, но вскоре уладили конфликт. Затем один из мальчиков рассказал обо всем своей матери. После этого женщина пришла в школу и напала на ребенка. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить ему доклад о ходе проверки.

"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СК.