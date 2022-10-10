Нападением женщины на школьника в Екатеринбурге заинтересовались в СК

Следственный комитет проверяет информацию о причинении женщиной телесных повреждений ученику одной из екатеринбургских школ.

Ранее стало известно, что два семиклассника подрались на перемене, но вскоре уладили конфликт. Затем один из мальчиков рассказал обо всем своей матери, после чего та пришла в школу и напала на ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к опросу родителей пострадавшего мальчика и очевидцев. Также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка.

"По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.