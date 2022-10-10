10 Октября 2022
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Происшествия В бывшем СССР Украина
Фото: Накануне.RU

Украинский нацист опубликовал видео с замученными в Купянске людьми

Бывший командир нацистского полка "Азов" (запрещен в России) Жорин опубликовал кадры жестокой расправы над жителями Купянска, которые поддерживали Россию. Он заявил, что расплата ждет всех, кто за Россию.

Так как пост с казнью вызвал возмущение даже среди жителей Украины, Жорин позже поспешил заявить, что это якобы "из телефона оккупанта". Однако он не удалил метаданные, из которых следует, что видео снято днем 9 октября. Это видно как по одежде, так и по осеннему пейзажу.

Украинские телеграм-каналы пишут, что офис Зеленского пытается срочно сместить акцент с этого преступления - ужасного, но типичного для киевского режима. Ранее экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил, что на территории Харьковской области, откуда отступили российские войска, идут расправы над всеми, кого подозревают в сотрудничестве с Россией. Многих просто расстреливают на месте. Режим также открыто угрожает расправой.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что международных последствий для Украины не будет, так как ни одна международная организация этим не занимается, "а повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран". Но совершенное преступление обязательно будет расследовано.

Теги: казнь, Украина, нацисты



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