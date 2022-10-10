10 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Володин назвал предателями россиян, уехавших их страны после объявления мобилизации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал предателями тех, кто уехал за границу после объявления мобилизации.

"Сегодня многие обсуждают, сколько человек уехало из страны. В Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок – предательство по отношению к стране. В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придёт, но будет поздно", - написал Володин.

Говорить о таких людях не следует, считает политик. Правильно же больше внимания уделить тем, кто приехал в страну, воссоединился с Россией, кто считает её своим домом.

"Более 8 млн жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали гражданами Российской Федерации. Они восемь лет находились под обстрелами, их преследовал киевский режим за желание говорить на русском языке, за отношение к родной истории, своей вере. Пройдя через испытания, они свой выбор сделали. Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни. Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией", - написал Володин.

Теги: Вячеслав Володин, Госдума, эмигранты



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