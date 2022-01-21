Число прибывающих на Средний Урал мигрантов увеличилось в три раза

На Среднем Урале значительно увеличилось число въезжающих в регион мигрантов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала врио заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Вероника Коваленко.

По ее словам, постепенное снятие ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом, заметно повлияло на миграционную ситуацию в регионе.

"В 2021 году в Свердловскую область въехало порядка 133 тысяч 600 мигрантов. Эти показатели в три раза выше, чем в 2020 году - тогда был зафиксирован въезд 42 тысяч иностранных граждан. И мы приближаемся к допандемийным значениям - в 2019 году к нам в регион въехало 155 тысяч мигрантов", - рассказала Коваленко.

Как уточнила представитель МВД, 97% въехавших - это представители стран с безвизовым порядком въезда.

"Лидерами по въезду традиционно являются граждане Таджикистана - порядка 37%, Узбекистана - 34%, Киргизии - 12% и Армении - 7%. Из стран с визовым въездом к нам в основном прибывают граждане КНР, Египта, Германии и Турции", - отметила Вероника Коваленко.

По ее данным, около 67% мигрантов приехали на Средний Урал работать, а еще 5,5% - для обучения.

Напомним, недавно мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в городе есть проблемы с обеспечением трудовыми ресурсами: из-за пандемии и связанных с ней ограничений мигрантов с нормальной квалификацией стало на порядок меньше.