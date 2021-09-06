06 Сентября 2021
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беременная, живот (2016) | Фото: mnenie.dp.ua

СМИ: В Хабаровске беременных заставляют вакцинироваться

Беременных хабаровчанок угрозами принуждают к ковид-вакцинации. Об этом пишут "Новости.Хабаровск".

По данным издания, медотвод по причине беременности якобы уже не дают, а пугают различными осложнениями или тем, что положат в палату к больным или не отдадут ребенка после родов, а также заявляют, что вакцинация является обязательной для беременных.

Издание, однако, не утверждает, что это происходит повсеместно.

В региональном минздраве отметили, что никто не может нарушить право человека на отказ от вакцинации даже в том случае, если в регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. В том числе врио губернатора Михаил Дегтярев недавно заявил, что принуждать к вакцинации недопустимо.

Напомним, в августе Минздрав РФ опубликовал новые временные рекомендации по ковид-вакцинации, включив туда беременных. Вводить "Спутник V" советуют, если "ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода". Для остальных препаратов беременность пока еще в числе противопоказаний.

При этом критически важным является ссылка на регистр американской CDC, в которой опубликованы данные о 827 пациентках, вакцинированных во время беременности. Утверждается, что "частота осложнений беременности не отличалась от частоты осложнений у невакцинированных пациенток". Накануне.RU подробно анализировало данные этого исследования. 700 из 827 женщин были вакцинированы уже в третьем триместре, а у 127 беременных, вакцинированных в первые два триместра, произошло 104 выкидыша (82%).

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Теги: беременность, вакцинация



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