В России поставлен рекорд по коррупционным преступлениям за восемь лет

За семь месяцев текущего года в России выявлено 24,5 тыс. коррупционных преступлений.

Как сообщается в материалах Генпрокуратуры РФ, это максимум за восемь лет. Таким образом, относительно 2020 года их количество возросло на 16,5%.

12,1 тыс. преступлений в текущем году приходится на взяточничество. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тыс. руб.

К августу размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 32,4 млрд руб. до 39,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее президент Владимир Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению граждан страны.

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