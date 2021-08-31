31 Августа 2021
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Общество В России
Коллаж, руки, круговая порука, коррупция (2020) | Фото: Накануне.RU

В России поставлен рекорд по коррупционным преступлениям за восемь лет

За семь месяцев текущего года в России выявлено 24,5 тыс. коррупционных преступлений.

Как сообщается в материалах Генпрокуратуры РФ, это максимум за восемь лет. Таким образом, относительно 2020 года их количество возросло на 16,5%.

12,1 тыс. преступлений в текущем году приходится на взяточничество. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тыс. руб.

К августу размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 32,4 млрд руб. до 39,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее президент Владимир Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению граждан страны.

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Теги: коррупция, Генпрокуратура



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Ранее 17.08.2021 02:01 Мск В России появится программа по антикоррупционному просвещению россиян
Ранее 17.08.2021 01:03 Мск Путин утвердил план противодействия коррупции
Ранее 30.03.2021 12:50 Мск Песков: Проблема коррупции связана с тем, что общество "не созрело"


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