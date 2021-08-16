16 Августа 2021
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Политика За рубежом
Трамп, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Alex Brandon

"Это что-то легендарное": Трамп высказался о политике Байдена и Афганистане

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с захватом Афганистана талибами* (*террористическая организация, запрещена в РФ) после вывода из этой страны американских войск.

"То, что Байден делает с Афганистаном – это что-то легендарное. Это войдет в историю и станет одним из наиболее жестоких поражений в американской истории. Для Джо Байдена время с позором уйти в отставку за то, что он допустил произошедшее с Афганистаном, наряду с огромной волной COVID, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и нашей пострадавшей экономикой. Это не будет сложно сделать, потому что он не был избран законно", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном его сторонниками в соцсетях.

Несмотря на то, что американские военные покинули Афганистан при Байдене, процесс начался во время президентства Трампа. Так, еще в канун президентских выборов Трамп заверял, что вот-вот выведет контингент из Афганистана, также он говорил о бессмысленности множества войн, которые США ведут далеко от собственных границ.

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Теги: дональд трамп, афганистан, талибы, вывод войск



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