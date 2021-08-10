Профессор Оксфорда: "Формирование коллективного иммунитета при дельта-штамме коронавируса – миф"

Профессор Оксфордского университета, глава исследовательской группы Oxford Vaccine Group сэр Эндрю Поллард выдвинул предположение о том, что достижение так называемого коллективного иммунитета от коронавируса при циркуляции дельта-штамма просто невозможно.

Эксперт заявил, что вакцины не останавливают распространение COVID-19, а значит достижение некого порога вакцинации, после которого пандемия прекратится, является мифом.

"Проблема с этим вирусом в том, что это не корь. Если 95% людей были вакцинированы против кори, вирус не может передаваться среди населения. Но дельта-штамм по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы. И это означает, что любой, кто еще не был вакцинирован, рано или поздно столкнется с вирусом. И у нас нет ничего, что могло бы остановить эту передачу", - заявил Поллард, выступая в британском парламенте, его словам приводит газета The Guardian.

Поллард отметил, что существующие вакцины очень эффективны в деле предотвращения серьезных осложнений и смерти, но они не предотвращают заражение человека коронавирусом.

При этом концепция коллективного или популяционного иммунитета основывается именно на том, что привитые не заражаются и не передают инфекцию, таким образом они как бы создают "купол" и над непривитыми.

По последним данным, в Великобритании два компонента одной из вакцин от коронавируса получили уже 75% населения. В теории, этого достаточно для формирования коллективного иммунитета.