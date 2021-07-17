Жириновский заявил, что непривитых россиян ждут санкции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о скором введении санкций в отношении россиян, которые отказываются делать прививку от коронавирусной инфекции.

По словам политика, законодательство изменится после осенних выборов в Госдуму.

"Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, — все, тюрьма, ибо вы заразили", — заявил Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее Жириновский и фракция ЛДПР в Госдуме выступили с заявлением, направленным против коммуниста, также депутата парламента Валерия Рашкина, который проводит "встречи с избирателями" в столице по разным поводам – от протестов против обязательной вакцинации до призывов освобождать политзаключенных.