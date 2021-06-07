Мурашко признал, что после вакцинации вероятность заболеть коронавирусом почти не уменьшается?
На Петербургском международном экономическом форуме глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации всего 0,8% заболевают коронавирусом.
"Это очень низкая цифра, значительно меньше, чем если вы возьмете пациентов, заболевших без вакцинации", - сказал он.
С чем сравнивал Мурашко, неизвестно, он не сообщил, но корректное сравнение показывает, что вакцинация практически никак не снижает вероятность заболеть.
Сравнивать заболеваемость можно лишь за одинаковое время, а именно за последние пять месяцев, когда начали делать прививки. С начала января в стране было выявлено менее 2 млн положительных тестов, хотя в январе ситуация еще была достаточно напряженной. Даже если приравнять все эти тесты к числу заболевших людей и исключить из населения России всех вакцинированных, то есть рассчитать вероятность заболеть без вакцинации, то она будет 1,3-1,4%. А с учетом ложноположительных тестов, бессимптомного течения (то есть фактического отсутствия болезни) и дублирования тестов у одних и тех же людей вероятность заболеть будет, скорее всего, порядка 1%.
Таким образом, Мурашко косвенно признал, что после вакцинации вероятность подхватить коронавирус почти не снижается. Это поразительный результат, основанный на официальных данных, но который никем не озвучен. Ведь вакцинация подается как очень эффективная мера, снижающая заболеваемость. А простое сравнение показывает, что ее эффективность почти отсутствует. А малость заболевших - чуть более 1% населения за полгода - вообще ставит под вопрос ее актуальность. Эпидемия возникает, когда такой процент населения заболевает за короткий срок - одну-две недели.
Правда, по сообщениям разработчиков вакцин, они защищают от тяжелых форм течения болезни, и в этом отношении эффективность есть. Но к числу заболевших после вакцинации необходимо добавить еще тех, у кого были побочные эффекты. А вот это оценить невозможно, поскольку официальной статистики не ведется, хотя, по сообщениям в сети, они так уж редки, в том числе в весьма тяжелых формах. Получается, что в итоге вакцинация защищает от тяжелых случаев коронавируса, но сама вероятность заболеть почти не уменьшается, а с учетом побочных эффектов может быть даже выше. Возможные же долгосрочные последствия вакцинации, которые пока никак не изучены, вообще не подлежат сравнению.
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