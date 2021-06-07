Мурашко признал, что после вакцинации вероятность заболеть коронавирусом почти не уменьшается?

На Петербургском международном экономическом форуме глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации всего 0,8% заболевают коронавирусом.

"Это очень низкая цифра, значительно меньше, чем если вы возьмете пациентов, заболевших без вакцинации", - сказал он.

С чем сравнивал Мурашко, неизвестно, он не сообщил, но корректное сравнение показывает, что вакцинация практически никак не снижает вероятность заболеть.

Сравнивать заболеваемость можно лишь за одинаковое время, а именно за последние пять месяцев, когда начали делать прививки. С начала января в стране было выявлено менее 2 млн положительных тестов, хотя в январе ситуация еще была достаточно напряженной. Даже если приравнять все эти тесты к числу заболевших людей и исключить из населения России всех вакцинированных, то есть рассчитать вероятность заболеть без вакцинации, то она будет 1,3-1,4%. А с учетом ложноположительных тестов, бессимптомного течения (то есть фактического отсутствия болезни) и дублирования тестов у одних и тех же людей вероятность заболеть будет, скорее всего, порядка 1%.

Таким образом, Мурашко косвенно признал, что после вакцинации вероятность подхватить коронавирус почти не снижается . Это поразительный результат, основанный на официальных данных, но который никем не озвучен. Ведь вакцинация подается как очень эффективная мера, снижающая заболеваемость. А простое сравнение показывает, что ее эффективность почти отсутствует. А малость заболевших - чуть более 1% населения за полгода - вообще ставит под вопрос ее актуальность. Эпидемия возникает, когда такой процент населения заболевает за короткий срок - одну-две недели.

Правда, по сообщениям разработчиков вакцин, они защищают от тяжелых форм течения болезни, и в этом отношении эффективность есть. Но к числу заболевших после вакцинации необходимо добавить еще тех, у кого были побочные эффекты. А вот это оценить невозможно, поскольку официальной статистики не ведется, хотя, по сообщениям в сети, они так уж редки, в том числе в весьма тяжелых формах. Получается, что в итоге вакцинация защищает от тяжелых случаев коронавируса, но сама вероятность заболеть почти не уменьшается, а с учетом побочных эффектов может быть даже выше. Возможные же долгосрочные последствия вакцинации, которые пока никак не изучены, вообще не подлежат сравнению.

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