В Израиле после проведенной вакцинации всплеск вирусных инфекций

В Израиле после проведенной вакцинации и официального резкого снижения числа случаев коронавируса наблюдается резкий рост вирусных инфекций. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Руководитель инфекционного отделения больницы Самсон Ассута в Ашдоде Тал Брош заявил, что ранее ничего подобного не было. С весны наблюдается рост числа респираторных заболеваний, а с мая - всплеск заболеваний, связанных с респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). И это лишь верхушка айсберга, так как госпитализируется небольшая часть заболевших. Обычно РСВ исчезает летом, но в этом году все наоборот.

Также в стране все больше распространяются аденовирус, метапневмовирус человека и риновирус. Все они имеют симптомы, сходные коронавирусом, гриппом и т.п. Доктор Таль Снир отмечает, что тип вируса часто не проверяется, но она уверяет, что это "нормальные вирусы".

Директор Департамента детской неотложной медицины Гиора Вайзер сообщила, что число детей, госпитализированных с респираторными и желудочно-кишечными заболеваниями, очень велико. И были уже смертельные случаи.

По данным Минздрава, "наблюдается резкий рост обращений в поликлиники больничной кассы "Маккаби" в связи с пневмонией у детей до 5 лет", пишут "Вести Израиль по-русски".

Эксперты считают, что предсказать дальнейший ход развития событий невозможно.

Интересно, что Израиль одним из первых в мире начал прививочную кампанию и провел ее ударными темпами, вакцинировав 60% своего населения, или порядка 85% взрослого населения. А 6 июня в Израиле началась вакцинация детей от 12 до 15 лет, хотя еще недавно власти сомневались в такой необходимости из-за случаев миокардита у молодых. Но за месяц будто бы все уже было изучено и получен вывод, что это не опасно.

Генеральный директор Минздрава Хези Леви дал руководству больничных касс указание готовиться к массовой вакцинации детей, чтобы привить всех дважды уже до конца июля. Одной из причин такой спешки стало то, что срок годности большинства имеющихся в Израиле запасов вакцины истекает в конце июля, поэтому нужно успеть ввести их в детские организмы, пока они не испортились.

Поразительно, что другой причиной спешки с вакцинацией детей названа как раз резкий рост вирусных заболеваний среди детей.

При этом характерно, что, согласно договору израильского Минздрава с корпорацией Pfizer, все данные о побочных действиях вакцины будут засекречены минимум 15 лет. То есть власти страны обязаны скрывать данные о побочных эффектах вакцинации. И возникает вопрос: не является ли всплеск вирусных инфекций последствием ударной вакцинации? Тем более что идентификация вирусных инфекций, судя по заявлениям, не производится. И где доказательства того, что коронавирусная вакцина спасет от других вирусных инфекций? Или же в Израиле наблюдается вспышка коронавируса, которую прячут за "нормальными вирусами"? Ответов на эти вопросы нет, а научная дискуссия по вопросу вакцинации блокируется.

Ранее стало известно, что в Израиле произошел резкий рост смертности среди стариков и молодых во время и сразу после вакцинации. Более точные выводы можно будет делать по итогам годовой смертности.