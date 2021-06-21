21 Июня 2021
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Общество Пермский край
Ми-8, авиакомпания Скол (2020) | Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

В Перми из-за финансовых проблем авиакомпании "Скол" изъят борт санавиации

Из-за финансовых трудностей авиакомпании "Скол" из аэропорта "Большое Савино" забрали принадлежащий перевозчику вертолёт Ми-8, выполнявший рейсы санавиации, сообщили Накануне.RU в "Государственной транспортной лизинговой компании".

17 июня "Скол" должна была начать процедуру добровольного возврата бортов "ГТЛК" для дальнейшей передачи другим арендаторам. Однако руководство перевозчика проигнорировало официальное предписание о возврате. Это позволяет компании изымать транспорт принудительно.

Из международного пермского аэропорта "Большое Савино" уже забрали вертолёт Ми-8МТВ-1 (заводской номер 97449, бортовой номер RA-22636), принадлежащий "ГТЛК". "Скол" использовала его, в частности, по программе санитарной авиации. "ГТЛК" проинформировала о случившемся минздрав России, а также медицинские организации Перми.

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Теги: Скол, Ми-8, санавиация



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