В Перми из-за финансовых проблем авиакомпании "Скол" изъят борт санавиации

Из-за финансовых трудностей авиакомпании "Скол" из аэропорта "Большое Савино" забрали принадлежащий перевозчику вертолёт Ми-8, выполнявший рейсы санавиации, сообщили Накануне.RU в "Государственной транспортной лизинговой компании".

17 июня "Скол" должна была начать процедуру добровольного возврата бортов "ГТЛК" для дальнейшей передачи другим арендаторам. Однако руководство перевозчика проигнорировало официальное предписание о возврате. Это позволяет компании изымать транспорт принудительно.

Из международного пермского аэропорта "Большое Савино" уже забрали вертолёт Ми-8МТВ-1 (заводской номер 97449, бортовой номер RA-22636), принадлежащий "ГТЛК". "Скол" использовала его, в частности, по программе санитарной авиации. "ГТЛК" проинформировала о случившемся минздрав России, а также медицинские организации Перми.