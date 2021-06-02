02 Июня 2021
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Экономика В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Госдума не согласилась вернуть индексацию пенсий работающим инвалидам

Надежды на то, что президент в своем послании Федеральному собранию вернет индексацию пенсий работающих пенсионеров, не оправдались. "Единая Россия" перестала поднимать тему, которую, вероятно, не готовы поддержать в Кремле. Оппозиционным партиям провести законы по возвращению не дают.

Так, сегодня комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект своего председателя, представителя ЛДПР Ярослава Нилова. Тот предлагал пойти на хитрость: вывести из числа получателей страховых пенсий работающих инвалидов – по аналогии с пенсионерами-опекунами, для которых было сделано исключение). Таким образом им могла бы вернуться индексация.

"Мы предложили вывести из-под действия закона пенсии работающих инвалидов – по аналогии с работающими пенсионерами-опекунами. Инвалиды работают на весьма низкооплачиваемой работе. Предлагаем решить проблему хотя бы в отношении инвалидов", - сообщил Нилов.

Его коллега по комитету Ольга Павлова возразила, и аргумент кажется достаточно циничным (учитывая, что предложения по возвращению индексации всем работающим пенсионерам было отклонено): "другие категории работающих пенсионеров воспримут это как социальную несправедливость".

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Теги: госдума, индексация пенсий, работающие пенсионеры, ярослав нилов



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