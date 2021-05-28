Министр цифрового развития : Денег на школы нет, поэтому проводится цифровизация

Денег на финансирование "лишних" школ нет, поэтому и навязывается цифровизация образования. Такое сенсационное признание сделал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, который был посвящен введению в школах уроков "цифровой грамотности".

Свое признание министр сделал в ходе дискуссии с экспертом Совета Федерации Анной Швабауэр, которая высказалась против навязывания цифровизации в школе, заменой учителей "виртуальными помощниками" и многочисленными неблагоприятными последствиями для здоровья детей. Причем он признал это в самом конце, приведя это как последний и самый убедительный довод, чтобы Швабауэр отстала.

"У нас много малокомплектных школ, не хватает учителей... Огромное количество сельских школ не обеспечено учителями, здесь миллиарды не помогут. Таких денег нет. Чтобы привести учителей в сельские школы, дать им жилье и полный комплект учебных пособий, таких возможностей у нас нет", - сказал чиновник.

При этом он опроверг свои же аргументы, которые высказал до этого, - что "электронный контент позволяет лучше усвоить материал". Оказывается, все дело в отсутствии денег. И с чего министр взял, что "электронный контент позволяет лучше усвоить материал", неизвестно. В то время как есть масса исследований, что наоборот, обучение по бумажной книге намного лучше позволяет усвоить материал, чем с экрана.

Шадаев не хотел разговаривать со Швабауэр, пытаясь уйти. И было заметно, что ему неприятно выслушивать в лицо критические замечания. Сначала он заявил, что не может ее слушать, так как заявлена другая тема, но все-таки подискутировал около десяти минут. В конце концов министр сказал, что цифровизация - "это огромная индустрия, я вижу в этом большие плюсы".

Показательно, что перед заседанием был показан видеоролик, в котором было заявлено несколько постулатов: "Вне интернета ребенок изолирован от сверстников, он лишается возможности социализироваться в привычной среде. Интернет – это доступ к онлайн-образованию".

По итогу дискуссии также выяснилось, что "цифровизаторы" хотят слушать только тех, кто с ними согласен.