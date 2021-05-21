21 Мая 2021
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Наука и техника В России
илон маск (2016) | Фото:

Илон Маск восхитился научными достижениями СССР

Илон Маск выступил на марафоне "Новое знание", организованном российским обществом "Знание". Заокеанский гость посредством видеосвязи пообщался со студентами - от технарей до теологов.

Среди прочего миллиердер призвал молодёжь больше читать, в том числе, научную фантастику, которая развивает воображение и помогает в дальнейшем работать с инновациями.

Также Маск выразил восхищение достижениями Советского Союза в ракетных технологиях и рассказал, чем его ракеты отличаются от ракет Сергея Королёва. По словам американского изобретателя, "очень трагично", что ступени ракет могут использоваться только один раз, поэтому он работает над созданием таких ступеней, которые могут применяться многократно. А будущие ракеты должны стать "самоуправляемыми и самодозаправляющимися".

Следующий логичный шаг в освоении космоса, по мнению Маска, это база на Луне и город на Марсе. А на вопрос о будущем МКС он ответил довольно уклончиво. Осталось непонятным, что именно он думает о судьбе именно нынешней космической станции, однако, в ходе ответа Маск процитировал Циолковского, которого назвал одним из отцов космической инженерии: "Он говорил, что Земля - это колыбель человечества, но мы не можем всё время оставаться в колыбели".

Также в ходе ответов на вопросы аудитории Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. По словам бизнесмена, в России могут построить завод по производству Тesla.

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Илон Маск восхитился научными достижениями СССР

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Теги: Маск, СССР, Знание



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