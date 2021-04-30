Работу СМИ-иноагентов давно пора прекратить – Пригожин

Сегодня, 30 апреля, стало известно, что финансируемая американским конгрессом «Радио Свобода» может прекратить свое присутствие в России. Ранее иностранным агентом было признано издание «Медуза». Корреспондент Накануне.RU обратился к петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать деятельность данных СМИ на территории России.

Закон об иноагентах появился в 2012 году. Иностранными агентами признают некоммерческие организации, участвующие в политической деятельности России и, при этом, получающие финансирование из-за рубежа. Согласно закону, иноагент обязан уведомлять о своем статусе, а также предоставлять государству полную финансовую отчетность. Однако далеко не все иноагенты соблюдают законы. К примеру, «Радио Свобода», признанное иноагентом еще в 2017 году, не уведомляло о своем статусе, в связи с чем было неоднократно оштрафовано Роскомнадзором. Именно с наличием многомиллионных штрафов, руководство «Радио Свобода» и связывает возможное закрытие офисов в РФ.

По мнению Евгения Пригожина, закон об иностранных агентах несправедлив, так как ихна территории нашей страны быть не должно. «Я считаю, что закон об иноагентах абсолютно несправедлив. Иноагенты должны быть закрыты, а владельцы и менеджеры этих сайтов должны быть посажены либо навсегда, либо надолго. Такие помойки как «Радио Свобода», «Настоящее время», «Голос Америки» и многие другие существуют не для объективной критики власти или позиции Российской Федерации по определенным вопросам», – публикует слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Присутствие подобных СМИ в нашей стране негативно сказывается на гражданском сознании россиян. Иноагенты выстраивают негативный образ РФ, уверен предприниматель. «Они существуют для того, чтобы медленно, но верно убеждать каждого россиянина в том, что он человек второго сорта: живет в недостойной стране и обязан всецело преклоняться и пресмыкаться перед западным образом жизни», – аргументирует свою позицию Пригожин.

При этом, как отмечает бизнесмен, когда Федеральное агентство новостей открыло на территории США сайт USA Really, его закрыли в течение недели, России стоит поступать таким же образом: «Я считаю, что иноагенты на территории РФ должны быть в принципе закрыты. А позорные повизгивания, через которые доносятся попукивания американских властей по поводу внесения в иноагенты «Радио Свободы», не должны никаким образом смущать нас и останавливать от более радикальных шагов».

Кроме того, предприниматель перечислил СМИ, которые не должны работать в России, так как лишают жителей нашей страны патриотических чувств: «Наша обязанность бороться с врагами государства, в том числе информационными, и уж точно на территории нашей страны. К сожалению, до сих пор часть вражеских ресурсов не признана иноагентами, работу которых тоже давно пора прекратить: это «Новая газета», «Дождь», «Эхо Москвы», «Росбалт» и некоторые другие, так как их основная задача – лишить нас чувства патриотизма».