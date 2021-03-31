Двух человек задержали в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России

Два человека задержаны в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает газета Le Repubblica.

Подозреваемые, по данным издания, - итальянский военнослужащий и российский военный, который якобы представлялся сотрудником посольства РФ.

Задержание было произведено в момент, когда капитан итальянского флота передавал документы в обмен на деньги, пишет Regnum.

Ранее ранее сотрудники спецслужб задержали несколько человек в Софии. Они подозреваются в шпионаже в пользу России. При этом среди задержанных нет россиян.

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