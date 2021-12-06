Роспотребнадзор наделяют полномочиями для установления "санитарной диктатуры"

Правительство России отчиталось об утверждении постановления, которое регулирует "создание федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера". Она станет частью проекта "Санитарный щит".

"Отвечать за формирование и ведение системы поручено Роспотребнадзору. Она будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации на основе статистических методов и математических моделей, оперативное информирование о возникающих угрозах", - говорится в документе. Там же отмечается, что "новый цифровой ресурс будет взаимодействовать с другими государственными системами, в том числе с единой информационной системой в сфере здравоохранения".

Между тем, эксперты видят в этом постановлении расширение полномочий Роспотребнадзора и федерального правительства до таких масштабов, что одобрение скандального законопроекта о QR-кодах в Госдуме властям может и не понадобиться.

"Тот, кто все же надеялся, что кодирование временная мера, могут распрощаться с иллюзией. Правительство с гордостью представляет единую государственную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая поможет бороться не только с COVID, но и другими инфекционными и неинфекционными заболеваниями. Исходя из данного документа, Роспотребнадзор наделяется чрезвычайными полномочиями по контролю за населением, которые позволят Минздраву осуществлять "санитарную диктатуру" уже на постоянной основе", - пишет в своем Telegram-канале Политолог, президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков. Он добавляет, что постановление позволит властям объявлять "нежелательными" иностранцев или лиц без гражданства.

Гращенков считает, что игнорируется и необходимость одобрения на уровне парламента и так называемого сберовского "цифрового профиля" – "система уже сейчас намерена интегрировать базы данных и наладить обмен с информационными системами федеральных органов исполнительной власти". "В постановлении также говорится, что в ГИС будет включена подсистема электронных личных медицинских книжек и иные подсистемы, необходимые для ее эффективного функционирования. Также говорится об обмене данными с иными информационными системами, пока непонятно какими", - добавляет политолог.

Он указывает, что постановление игнорирует соблюдение врачебной тайны: предусматривается "представление сведений, содержащих информацию, относящуюся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу, осуществляется как с согласия такого лица, так и без его согласия".

"В общем, правительство РФ свои полномочия по управлению населением в пост-ковидном будущем будет осуществлять через санитарных врачей. Интересно, что все это вводится в рамках "надзора за благополучием человека". В мире будущего быть неблагополучным, видимо, будет строго запрещено", - считает эксперт.