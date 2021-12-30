ВВС США совершили первый вылет над Восточной Украиной

Представитель Европейского командования США Расс Вулфкилл заявил, что в условиях крайне напряженной ситуации с Россией самолёт E-8C "United Star"американских ВВС совершил разведывательный полёт над Восточной Украиной 27-го декабря.

"Самолеты [ВВС США] часто летают в Черноморском регионе для поддержки различных разведывательных целей Соединенных Штатов и их союзников“, - подчеркнул Вулфкилл. Однако подобный вылет над континентальной частью Украины стал первым в своём роде. Более того, конкретный маршрут E-8C не был назван.

Как напоминает агентство Infox, недавно с резонансным заявлением выступил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, рассказавший о готовности присоединить Украину, а мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз призвал готовиться к российскому вторжению.