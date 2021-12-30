30 Декабря 2021
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Армия и ВПК Украина
Самолёт-разведчик ВВС США WC-135 &quot;Бессмертный феникс&quot; (2017) | Фото: http://world.huanqiu.com/

ВВС США совершили первый вылет над Восточной Украиной

Представитель Европейского командования США Расс Вулфкилл заявил, что в условиях крайне напряженной ситуации с Россией самолёт E-8C "United Star"американских ВВС совершил разведывательный полёт над Восточной Украиной 27-го декабря.
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"Самолеты [ВВС США] часто летают в Черноморском регионе для поддержки различных разведывательных целей Соединенных Штатов и их союзников“, - подчеркнул Вулфкилл. Однако подобный вылет над континентальной частью Украины стал первым в своём роде. Более того, конкретный маршрут E-8C не был назван.

Как напоминает агентство Infox, недавно с резонансным заявлением выступил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, рассказавший о готовности присоединить Украину, а мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз призвал готовиться к российскому вторжению.

Теги: США, ВВС, Украина



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