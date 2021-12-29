29 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
екатеринбург улица вайнера (2018) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге назван победитель голосования за лучшую концепцию улицы Вайнера

В Екатеринбурге подвели итоги голосования горожан за лучшую концепцию развития улицы Вайнера – от проспекта Ленина до улицы Малышева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в онлайн-голосовании приняли участие 1 тыс. 216 посетителей официального портала Екатеринбурга. В итоге проектная разработка Открытого консорциума получила большинство голосов – 873.

Консорциум представил решения по функциональному зонированию, малым архитектурным формам, озеленению, типам светильников, мощению и фасадам. Архитекторы заложили в основу единый подход к фасадам всех зданий на Вайнера, к пешеходной зоне с пространством транзита, буферными площадками для озеленения и многофункциональными местами отдыха.

Кроме этого, разработчики предложили модульную систему наполнения улицы в зависимости от сезона и проводимых ярмарок, фестивалей и других мероприятий. На пересечении Вайнера и Попова авторы концепта предлагают выложить логотип Екатеринбурга, а у крупного торгового центра – историческую карту города.

Концепция развития улицы Вайнера в Екатеринбурге(2021)|Фото: Открытый консорциум

В дальнейшем победившая в голосовании концепция будет принята департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга за основу при разработке проекта реконструкции.

Напомним, что работы по благоустройству центральной улицы Вайнера запланированы на весну 2022 года и продлятся до 300-летнего юбилея города.

Теги: Вайнера, концепция, улица, Екатеринбург



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