Байден не исключает, что 10 января может встретиться с Путиным

Президент США Джо Байден не исключает возможность проведения встречи с Владимиром Путиным 10 января. "Посмотрим", - ответил он на вопрос журналистов о возможной встрече с российским коллегой в начале года.

Ранее на 10 января были назначены российско-американские переговоры по безопасности, Госдеп подтвердил планы по их проведению.

А 12 января состоятся переговоры совета Россия – НАТО – на ту же тему. Темой для обсуждений станут требования России, выдвинутые альянсу и США, касающиеся расширения НАТО на восток, вооружения Украины и т.д.

Примечательно, что ранее представители НАТО и США называли требования России невыполнимыми, при этом, например, президент России Владимир Путин на недавней пресс-конференции заявил о "положительной реакции" на его предложения.