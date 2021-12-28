В Урае наказан последователь "Свидетелей Иеговы"*

В Урае 39-летний представитель запрещённых "Свидетелей Иеговы" оштрафован за то, что возглавлял городскую ячейку этого сообщества, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

По данным следствия, в 2017 г. югорчанин и его подельники создали в Урае представительство запрещённых "Свидетелей Иеговы". В последующие два года он же пропагандировал учение "Свидетелей"* и пытался привлечь в группу сторонников. За время "работы" этого объединения его лидер собрал в виде пожертвований и потратил на нужды организации 100 тыс. руб.

Приговор – штраф 500 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.