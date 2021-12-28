28 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Украшение Екатеринбурга к Рождеству (2021) | Фото: Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины помог украсить Екатеринбург к новогодним праздникам

Фонд святой Екатерины совместно с администрацией Екатеринбурга украсили город световыми и музыкальными инсталляциями в преддверии новогодних и рождественских праздников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, украшения не будут снимать ближайшие несколько недель.

новый год, екатеринбург, новогоднее оформление, рождество(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Так например вблизи храмов Большой Златоуст и святого Иннокентия Московского можно увидеть фигуры ангелов и яркие елочные игрушки.

новый год, екатеринбург, новогоднее оформление, рождество(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Ели возле ратуши также украшены праздничной иллюминацией, а для желающих запечатлеть свои воспоминания специально рядом установлена фотозона в виде карты, запряженной золотыми лошадьми.

Украшение Екатеринбурга к Рождеству(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Украшение города к Рождеству — это давняя традиция Фонда святой Екатерины.

новый год, екатеринбург, новогоднее оформление, рождество(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Но на этот раз получилось по-настоящему масштабно. Впервые в нашем городе происходит что-то подобное. Когда стоишь рядом с инсталляциями, моментально меняется настроение", — комментирует директор фонда Александр Андреев.

Украшение Екатеринбурга к Рождеству(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

Сегодня вечером запускается последний объект — пятиметровый "Новогодний шар". Каждую секунду 30 тыс. светодиодов переливаются разными цветами, рисуют снежинки, звезды и другие новогодние узоры.

Украшение Екатеринбурга к Рождеству(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

Радовать огромная новогодняя игрушка будет не только глаз, но слух — вся иллюминация сопровождается популярными композициями для создания праздничного настроения. Самый крупный световой объект в столице Урала будет установлен в сердце Екатеринбурга рядом с часовней святой Екатерины.

Украшение Екатеринбурга к Рождеству(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

Теги: Екатеринбург, украшение, Новый Год, Фонд свято Екатерины



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