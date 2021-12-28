Бывшего госсекретаря РФ Бурбулиса хотят признать банкротом

Бывшего госсекретаря РСФСР и первого зампреда правительства РСФСР Геннадия Бурбулиса требуют признать банкротом. Соответствующее заявление подано в Арбитражный суд Свердловской области, сообщается в картотеке дел.

Помимо уведомления о подаче заявления, информации нет. Сумма также не указывается, однако истцом является бизнесмен Геннадий Киреев, которому Бурбулис должен 200 тыс. рублей неосновательного обогащения.

Напомним, что такую сумму в сентябре 2020 года указал в своем решении Московский городской суд. Однако с данным решением ответчик не согласился, а долг не выплатил.