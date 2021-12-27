65 тысяч свердловчан под Новый год могут остаться без электричества из-за долгов

Свердловский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" готовится отключить должников от электричества до конца 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, соответствующие уведомления уже направлены 65 тыс. жителей региона, имеющим долги за энергоресурсы более чем за два платежных периода. Как пояснили энергетики, игнорируя уведомления, должники рискуют остаются без света. А помимо основной суммы задолженности им придется оплатить и расходы на повторное подключение в размере 3 тысяч рублей - данное требование определено постановлением Правительства РФ.

Как отметили в "ЭнергосбыТ Плюс", ограничение поставки электроэнергии - это крайняя мера, к которой компания вынуждена прибегать из-за растущей суммы задолженности. На сегодняшний день долг жителей Свердловской области за электричество превышает 1,6 млрд рублей.

Чтобы избежать отключений, особенно под Новый год, энергетики рекомендуют уральцам вовремя и в полном объеме оплачивать потребленные ресурсы.