27 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

65 тысяч свердловчан под Новый год могут остаться без электричества из-за долгов

Свердловский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" готовится отключить должников от электричества до конца 2021 года.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, соответствующие уведомления уже направлены 65 тыс. жителей региона, имеющим долги за энергоресурсы более чем за два платежных периода. Как пояснили энергетики, игнорируя уведомления, должники рискуют остаются без света. А помимо основной суммы задолженности им придется оплатить и расходы на повторное подключение в размере 3 тысяч рублей - данное требование определено постановлением Правительства РФ.

Как отметили в "ЭнергосбыТ Плюс", ограничение поставки электроэнергии - это крайняя мера, к которой компания вынуждена прибегать из-за растущей суммы задолженности. На сегодняшний день долг жителей Свердловской области за электричество превышает 1,6 млрд рублей.

Чтобы избежать отключений, особенно под Новый год, энергетики рекомендуют уральцам вовремя и в полном объеме оплачивать потребленные ресурсы.

Теги: долги, электричество, отключения, Свердловская область



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