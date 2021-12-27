Ученые: COVID-19 способен оставаться в организме до 230 дней после заражения

Коронавирус способен распространяться по всему организму человека и сохраняться там на протяжении нескольких месяцев, выяснили ученые Национальных институтов здоровья США.

Ученые заметили, что некоторые пациенты, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме, страдают от так называемого "длинного ковида", когда вирус продолжает оказывать воздействие на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную систему.

Специалисты проанализировали образцы, полученные от 44 человек, скончавшихся после инфицирования вирусом, пишет Regnum.

В результате коронавирус обнаружили во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов.

При этом воспаления за пределами легких практически не наблюдалось.

Ранее ученые из Германии выяснили, что COVID-19 может проникать в глаза и инфицировать фоторецепторы и ганглиозные клетки сетчатки. По словам экспертов, это может быть одной из причин объясняющих, почему ряд пациентов после перенесенной болезни жалуются на проблемы со зрением.