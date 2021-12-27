В России может появиться первый южнокорейский препарат от COVID-19

Южнокорейская компания Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp получила разрешение Министерства здравоохранения России на проведение в РФ третьей фазы международных клинических испытаний препарата нафамостат мезилат (торговое наименование – нафабеллтан) на пациентах, госпитализированных с COVID-19.

Нафамостат мезилат, который применяют при остром панкреатите, а также используют как антикоагулянт во время внепочечного очищения крови, стал препаратом – кандидатом для терапии коронавирусных пневмоний после эксперимента корейского Института Пастера.

Лекарство доказало противовирусную эффективность в пробирке. Вторая фаза испытаний корейского препарата проходила в России и завершилась в мае 2021 года. В ней участвовало 104 пациента с пневмонией и подтвержденным коронавирусом. В результате у 36 участников с тяжелым течением заболевания коронавирусом при применении нафамостата отмечено сокращение среднего времени до клинического улучшения – 11 дней против 14 дней без него.

Во время третьей фазы будут оцениваться эффективность и безопасность препарата. Клинические испытания пройдут в 10 больницах в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Рязани, Кировске и Уфе с участием 94 пациентов. Окончание испытаний назначено на 30 сентября 2023 года, пишут "Ведомости".