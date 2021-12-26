На федеральной трассе М5 "Урал" в снежный плен попали десятки автомобилей

В Башкирии на федеральной трассе М5 "Урал" в снежный плен попали 33 автомобиля, как легковых, так и грузовых, сообщили Накануне.RU в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

"На данный момент на перекресток прибыли два КамАЗа с ковшами, из Туймазы, пошли в сторону населенного пункта Серафимовский, к стоящему поперек дороге большегрузу. Возле АЗС заработал кемпинг (обогрев, горячая еда, питье). Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям рекомендует водителям отказаться от поездок на транспорте в указанном направлении, либо выбирать пути объезда заранее", - говорится в сообщении.

В республике ухудшилась погода - по прогнозам местами ветер может достигнуть до 20-25 метров. На дорогах возникли снежные заносы, а видимость снизилась до 500 метров. На трассе М5 было введено ограничение движения пассажирских автобусов, маршруток, такси и грузового транспорта.

Участок трассы в Оренбургской области тоже замело, полиция вызволила из снежного плена 50 человек на 30 машинах, по данным регионального управления МВД.

Кроме того, в условиях сильной метели на трассе Уфа-Оренбург столкнулись 15 машин. Есть погибший.