25 Декабря 2021
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Происшествия Курганская область Тюменская область
дорога зима трасса (2010) | Фото: Накануне.ru

В Ростехнадзоре подтвердили причастность главы его Северо-Уральского управления к аварии на трассе Курган – Тюмень

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль водтвердил в своём Telegram рассказал об обстоятельствах аварии, в которой пострадал руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"12 декабря на трассе Курган – Тюмень произошло ДТП в результате которого погибла пассажир одного из автомобилей, а водители получили тяжелейшие травмы. Одним из пострадавших стал руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей и надеемся, что виновник ДТП понесёт заслуженное наказание. Благодаря показаниям свидетелей, подтверждённых результатами осмотра места происшествия и анализом характера повреждений транспортных средств, у следственных органов есть полная картина случившегося", - отметил Виль.

По предварительной версии, предполагаемый виновник ДТП, управлявший автомобилем "Прадо", начал обгон по "встречке" и выскочил на полосу движения автомобиля под управлением Игоря Нисковских. Пытаясь избежать лобового столкновения, Нисковских, отмечает Виль, свернул к обочине, но из-за колейности и заснеженности дорожного покрытия машину развернуло, после чего в её правую сторону врезался "Вольво". Водители попавших в ДТП автомобилей правил не нарушали и соблюдали скоростной режим. Спровоцировавший аварию водитель "Прадо", избежав столкновения, не остановился и попытался скрыться, но его догнали свидетели ДТП, остановили и потребовали вернуться. После получения согласия, отпустили.

"Своего обещания предполагаемый виновник ДТП не сдержал. К настоящему времени его личность установлена. В ближайшее время он будет найден и допрошен. Игорь Нисковских с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу. Выжил лишь благодаря оказанию первой помощи очевидцами аварии. После серии операций и нескольких дней в реанимации переведён в обычную палату. Его состояние стабильно. Хочется попросить представителей СМИ не пытаться получить комментарий непосредственно у Нисковских, в лечебном учреждении карантин, кроме того, подобные действия могут критически сказаться на здоровье пострадавшего", - подытожил Виль.

Теги: Андрей Виль, Игорь Нисковских



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