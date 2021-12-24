Половина дорожно-строительных компаний в России рискует обанкротиться

Около половины (94 из 200) из крупнейших российских дорожно-строительных компаний находятся в зоне риска и могут столкнуться с банкротством, это предварительные данные исследования Национальной ассоциации инфраструктурных компаний и ВШЭ.

Причин бедственного положения дорожных строителей несколько, но основная – разница в стоимости материалов в реальности и "на бумаге", то есть в заключенных госконтрактах. Также госконтракты, по мнению исследователей, сами по себе являются низкорентабельными, есть и проблемы с регулированием, пишет РБК.

На недавнем совещании с президентом по нацпроектам вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительство, в том числе – дорожное, сообщил, что планы по вводу новых дорог и ремонту старых в этом году перевыполнены, но рост стоимости стройматериалов, проблемы с логистикой, перебои с поставками и т.д. серьезно осложняют дело.

"В августе этого года было принято постановление, которым определен порядок увеличения цен федеральных госконтрактов в пределах 30% по результатам пересчета стоимости. Обязательное условие – это госэкспертиза сметы, - рассказал Хуснуллин. - Так как мы не понимали, какой объем средств будет по удорожанию, это не было заложено в лимиты бюджетных обязательств. Мы договорились – у председателя [правительства] неоднократно обсуждали, – что деньги на это будут выделены по мере появления экспертиз".

"По оперативным данным, уже получено заключение экспертизы по 146 объектам, общая стоимость – 375 миллиардов. Удорожание на трехлетку составило 62,8 миллиарда – это около 17%", - сообщил Хуснуллин.